ATV 01:00 bis 02:55 Dokusoap Bauer sucht Frau A 2016 Stereo Merken Nach einem Jahr voller Höhen und Tiefen, Liebesgeständnissen und Liebeskummer, Frischverliebter und Langzeitsingle ist es endlich soweit! Arabella lädt alle ihre Schützlinge zum großen Wiedersehen in Maria Alm im Pinzgau. Und jetzt will sie natürlich ganz genau wissen, wie die Geschichten ihrer Bauern und Bäuerinnen ausgegangen sind. Bei wem gab es ein Happy End und wer muss noch auf eine Fortsetzung hoffen? Und vielleicht ist ja für den einen oder anderen bei den vielen feschen Damen und Herren ja noch der oder die Richtige dabei? Auf jeden Fall hat Arabella sich einige Überraschungen ausgedacht, so dass am Wochenende sicherlich keine Langeweile aufkommen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Arabella Kiesbauer Originaltitel: Bauer sucht Frau