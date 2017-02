ATV 16:55 bis 17:25 Comedyserie Two and a Half Men Noch eine Nacht mit Neil Diamond USA 2013 Stereo Merken Lyndsey macht mit Alan Schluss. Der Verlassene ist am Boden zerstört, vor allem als seine Ex schon kurz darauf einen neuen Mann datet. Walden bekommt derweil Panik, weil er nun wieder ganz allein mit Alan ist. Also unterstützt er seinen Mitbewohner selbstlos dabei, Lyndseys Neuen auszuspionieren und die Blondine zurückzugewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Mackelroy) Ryan Stiles (Herb) Jessica Lundy (Schwester Mary Francis) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Nick Bakay, Eddie Gorodetsky, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12