ATV 14:05 bis 14:35 Comedyserie Suburgatory Wünsch dir was USA 2012 Stereo Merken Thanksgiving naht: Tessa will den Feiertag bei ihrer Großmutter in New York verbringen zu dem Essen soll auch ihre leibliche Mutter kommen. Kein Wunder, dass Tessa diese Tatsache nervös macht. Und auch George bereitet das anstehende Treffen Kopfzerbrechen allerdings aus anderen Gründen. Währenddessen spielen sich auch im Hause Shay turbulente Szenen ab: Sheila hat Malik nackt gesehen. Dieser Zwischenfall führt zu einer ersten schweren Bewährungsprobe für die junge Beziehung?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Sisto (George Altman) Jane Levy (Tessa Altman) Carly Chaikin (Dalia Royce) Allie Grant (Lisa Shay) Alan Tudyk (Noah Werner) Cheryl Hines (Dallas Royce) Ana Gasteyer (Sheila Shay) Originaltitel: Suburgatory Regie: Uta Briesewitz Drehbuch: Brian Chamberlayne Kamera: Todd Dos Reis Musik: Jared Faber Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 392 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 13:30 bis 14:30

Seit 56 Min. Herzklopfen

Melodram

ARTE 13:45 bis 15:25

Seit 41 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 13:55 bis 14:50

Seit 31 Min.