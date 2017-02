NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 8. Februar 1932: Der Geburtstag des amerikanischen Komponisten John Williams Merken Wenn Darth Vader mit schweren Schritten die Szene betritt, darf seine Erkennungsmelodie nicht fehlen. Ohne John Williams "Imperial March" wäre der düstere Lord aus "Star Wars" wohl kaum die Essenz des Bösen, sondern bloß ein mittelmäßiger Schauspieler in einem reichlich lächerlichen Kostüm - und die erfolgreichste Filmsaga Hollywoods ein Flop. Davon ist jedenfalls ihr Erfinder George Lucas überzeugt. John Williams Filmmusik gilt in der Branche als Kitt, der ganze Filme zusammenhalten kann. Steven Spielberg vertraute bei "Unheimliche Begegnung der Dritten Art" ebenso auf Williams Kompositionskünste wie bei "E.T.", "Schindlers Liste" und "Jurassic Park". Für so viele Hollywood-Blockbuster hat Williams die Musik geschrieben wie wohl kein anderer Komponist. Mit seinen markanten Melodien trug er maßgeblich zu ihrem Erfolg bei - das Hauptthema von "Der Weiße Hai" oder "Indiana Jones" kennt jeder Kinogänger. Dafür wurde er so oft für den Oscar nominiert wie keine andere lebende Person. Fünfmal hat er ihn bekommen, dazu sechs Emmys, vier Golden Globes und 21 Grammys. Dennoch gilt John Williams im eitlen Hollywood als fast ungebührlich bescheiden. In Google-Kalender eintragen