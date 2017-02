Bayern 4 23:05 bis 00:00 Jazz Jazztime Jazz aus Nürnberg: Live-Mitschnitte Markus Schieferdeckers "Asteroid 7881" und das Jan Prax Quartett beim vierten Nuejazz Festival in Nürnberg Merken Markus Schieferdeckers "Asteroid 7881" und das Jan Prax Quartett beim vierten Nuejazz Festival in Nürnberg In Google-Kalender eintragen Moderation: Beate Sampson Gäste: Gäste: Christian Torkewitz (Saxofon), Jesse Milliner (Piano), Markus Schieferdecker (Bass), Paul Höchstädter (Schlagzeug), Jan Prax (Saxofon), Martin Sörös (Piano), Tilman Oberbeck (Bass), Michael Mischl (Schlagzeug)

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 20:00 bis 23:55

Seit 211 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 151 Min. stern TV

Magazin

RTL 22:15 bis 00:00

Seit 76 Min. Yella

Drama

3sat 22:25 bis 23:50

Seit 66 Min.