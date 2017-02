Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Edvard Grieg: "Peer Gynt", Suite Nr. 1 (Münchner Philharmoniker, Leitung: Krzysztof Urbanski)<ek><bk>Gioacchino Rossini: Streichersonate Nr. 5 Es-Dur (Academy of St. Martin-in-the-Fields)<ek><bk>Johann Sebastian Bach: Ouvertüre h-Moll BWV 831 (Ensemble Baroque de Limoges, Leitung: Christophe Coin)<ek><bk>Friedrich Smetana: "Die verkaufte Braut", Ouvertüre (Cleveland Orchestra, Leitung: Christoph von Dohnányi)<ek><bk>Frederick Delius: "A Dance Rhapsody" (Bournemouth Symphony Orchestra, Leitung: Richard Hickox)<ek><bk>Franz Schubert: Streichquartett d-Moll D 810, "Der Tod und das Mädchen" (Ehnes Quartet)<ek><bk>Claude Debussy: "Prélude à l'après-midi d'un faune" (Radio-Symphonieorchester Wien, Leitung: Bertrand de Billy)<ek><bk>Sergej Rachmaninow: Klavierkonzert Nr. 2 c-Moll (Krystian Zimerman, Klavier; Boston Symphony Orchestra, Leitung: Seiji Ozawa)<ek>. In Google-Kalender eintragen

