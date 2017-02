BonGusto 02:20 bis 02:50 Magazin Rachel Allen - Süße Sünden Tee am Nachmittag GB 2014 Merken In "Süße Sünden" ist Rachel Allen zu Hause in Irland und lässt uns an ihrer Leidenschaft für die süßen Sachen teilhaben. Ob üppige Desserts, ein Kaffeeklatsch am Nachmittag oder Kinder Leckereien mit Wow-Faktor für die nächste Dinner-Party - Rachel hat immer ein passendes Dessert parat. Sie kennt alle Techniken und Tricks, um die nächsten süßen Sünden zu einem unglaublichen Geschmackshighlight zu machen. Denn wie Rachel so schön sagt: "Es gibt immer eine Gelegenheit für etwas Süßes. Kein Essen ist perfekt ohne einen Leckerbissen zum Schluss." Lassen Sie sich inspirieren! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rachel Allen: All Things Sweet