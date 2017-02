BonGusto 06:45 bis 07:10 Magazin Nordlichter - Kulinarisch skandinavisch Slow River Dining N 2010 Merken Andreas ist unterwegs auf einem alten Dampfer auf den süd-norwegischen Kanälen und den "Haldenvassdraget", einem Verbund aus Seen und Flüssen. Es wird eine Fahrt voller frühlingshafter Gaumengenüsse: vom gedämpften und gegrillten Spargel über besonders raffiniert gewürzte Fischfrikadellen bis hin zum gekräutertem Backhähnchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Viestad Originaltitel: New Scandinavian Cooking Regie: Jan-Erik Lustig Drehbuch: Jan-Erik Lustig, Andreas Viestad

