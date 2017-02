RTL NITRO 22:50 bis 23:40 Krimiserie Law & Order Liebe, Sucht und Tod USA 2008 HDTV Live TV Merken Die junge Anne-Marie Liscomb verschwindet nach einer Party in New York. Durch den Hinweis eines Taxifahrers geraten die Ermittler an ein Hotel, auf dessen Überwachungsband ein offenbar betrunkenes junges Mädchen und ein Mann sowie eine weitere junge Frau zu sehen sind. Die junge Frau namens Sugar ist eine Tochter aus gutem Hause, hängt aber mittlerweile an der Nadel. Der Mann ist Tito, der Mann, den Sugar liebt, und das Mädchen muss Anne-Marie sein, die weiterhin nicht auffindbar ist. Bei ihren Verhören bedienen sich die Ermittler Lupo und Green leider nicht legaler Mittel, so dass die Aussagen des Pärchens, das sich gegenseitig des Mordes an Anne-Marie beschuldigt, nicht für eine Anklage herangezogen werden kann. Bei ihrer Suche nach Beweisen stoßen die Ermittler auf den inhaftierten Timmy, der seine Aussage allerdings von einem Deal abhängig macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse L. Martin (Detective Ed Green) Jeremy Sisto (Detective Cyrus Lupo) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Linus Roache (Executive A.D.A. Michael Cutter) Alana De La Garza (A.D.A. Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Maria Dizzia (Sugar / Melinda Whitman) Originaltitel: Law & Order Regie: Dean White Drehbuch: Stephanie Sengupta Kamera: William Klayer Musik: Mike Post

