Deutschlandfunk 21:05 bis 22:00 Sonstiges Querköpfe Kabarett, Comedy & schräge Lieder Inside Schloss Bellevue. Elf Bundespräsidenten im Humorvergleich Merken Weil Deutschland keine Monarchie mehr sein will, hat man das Amt des Bundespräsidenten erfunden. Ein Job mit Fünf-Jahresvertrag, geschaffen für ältere, lang gediente Politiker, die ihre Laufbahn noch einmal krönen wollen und mit einem Wohnrecht im Schloss Bellevue belohnt werden. Am 12. Februar kürt die Bundesversammlung den künftigen Bundespräsidenten. Es wird ein Tag ohne Überraschungen, denn der Kandidat der großen Parteien - ein gewisser Frank-W. S. - wird der Nachfolger in der langen Reihe der deutschen Staatsoberhäupter werden. Das Amt kennt fehlbare und unfehlbare Inhaber. Zurückgetreten sind zwei gewählte Repräsentanten, mehr als einer hat sich als Zielscheibe des Spotts positioniert, zwei errangen höchste Anerkennung und brachten es auf eine stattliche Anzahl von Bewunderern, der Rest blieb blass oder unauffällig in Erinnerung. Glanz und Elend im Amt - die "Querköpfe" heften sich an die Fersen der deutschen Präsidenten. In Google-Kalender eintragen