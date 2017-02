Deutschlandfunk 20:30 bis 21:00 Sonstiges Lesezeit Julia Wolf liest "Walter Nowak bleibt liegen" Merken Julia Wolf, 1980 geboren in Groß-Gerau, Hessen. Seit dem Studium der Amerikanistik und Germanistik lebt Julia Wolf in Berlin und schreibt Prosa und Szenisches für Theater, Radio und Film. Ihr Theaterstück "Der Du" wurde am Düsseldorfer Schauspielhaus uraufgeführt und von ihr selbst für den WDR als Hörspiel inszeniert. Darüber hinaus hat sie andere Hörspiele geschrieben und realisiert. Sie war zu den Werkstatttagen des Wiener Burgtheaters und den Autorentheatertagen am Deutschen Theater eingeladen. Julia Wolfs Debütroman "Alles ist jetzt" erschien 2015 bei der Frankfurter Verlagsanstalt (FVA), wurde mit dem Kunstpreis Literatur 2015 der Brandenburg Lotto ausgezeichnet und führte zur Einladung der Autorin nach Klagenfurt. Im Juli 2016 gewann Julia Wolf bei den dortigen Tagen der deutschsprachigen Literatur (Bachmannpreis) den 3sat-Preis für ihren Text "Walter Nowak bleibt liegen". Darin verfolgt sie aus der Innenperspektive einen virilen älteren Geschäftsmann, der sich übernimmt und in eine schiefe Perspektive zur Realität und zu seinem Leben gerät. Wir senden in der 'Lesezeit' nun exakt den Auszug und die Lesung, mit der Julia Wolf in Klagenfurt reüssierte. In Google-Kalender eintragen