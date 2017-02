Anixe HD 12:00 bis 13:00 Arztserie Hallo, Onkel Doc! Glück im Unglück D 1998 Merken Der 14-jährige Sebastian ist unsterblich in die ein Jahr ältere Natalie verliebt. Doch es gelingt ihm nicht, seine Angebetete zu beeindrucken. Bei einer gemeinsamen Tour setzt er zu einer besonders gewagten Pirouette auf seinen Rollerblades an, die ein jähes Ende am Bauch einer hochschwangeren Frau findet. Beide stürzen schwer, und Sebastian bricht sich den Unterarm. Glücklicherweise kommen zufällig Dr. Markus Kampmann und seine Freundin Anne Herzog vorbei ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Reinthaller (Dr. Markus Kampmann) Toni Snetberger (Sebastian) Yvonne Schönherr (Natalie) Amina Gusner (Frau Hoffmann) Gerhard Gutberlet (Herr Hoffmann) Nicole Haase (Sebastians Mutter) Dieter Knaup (Herr Roschmann) Originaltitel: Hallo, Onkel Doc! Regie: Peter Wekwerth Drehbuch: Dietlinde Stein Kamera: Mike Gast

