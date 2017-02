ORF 2 23:55 bis 01:30 Tragikomödie Beginners USA 2010 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Oscar für Christopher Plummer! Mitreißend inszenierte Tragikomödie von Mike Mills ('Thumbsucker') mit autobiographischen Zügen des einflussreichen Grafikdesigners. Ewan McGregor, Mélanie Laurent ('By the Sea', 'Inglourious Basterds') und Christopher Plummer wagen sich auf der Suche nach Liebe auf neues Terrain. Letzterer als verwitweter Vater, der sich mit 75 als homosexuell outet. Charmant, mit feinem Humor, sensibel erzähltes Drama. Der Grafikdesigner Oliver wird nach dem Tod seines Vaters Hal völlig aus der Bahn geworfen. Als er die franzöische Schauspielerin Anna kennen lernt, fasst er jedoch neuen Lebensmut. Er erinnert sich an die Zeit, die er mit seinem Vater seit dessen Krebsdiagnose intensiv verbracht hat. Der verwitwete 75-jährige Hal hat seinen Sohn damals mit seinem Outing überrascht. Nach 44 Ehejahren beschloss er, seine Homosexualität offen auszuleben. Hal, Oliver und Anna - alle drei wagen in Sachen Liebe einen absoluten Neubeginn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ewan McGregor (Oliver Fields) Christopher Plummer (Hal Fields) Mélanie Laurent (Anna) Goran Visnjic (Andy) Kai Lennox (Elliot) Mary Page Keller (Georgia) China Shavers (Shauna) Originaltitel: Beginners Regie: Mike Mills Drehbuch: Mike Mills Kamera: Kasper Tuxen Musik: Roger Neill, Dave Palmer, Brian Reitzell

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 20:00 bis 23:55

Seit 198 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 138 Min. stern TV

Magazin

RTL 22:15 bis 00:00

Seit 63 Min. Yella

Drama

3sat 22:25 bis 23:50

Seit 53 Min.