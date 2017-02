ORF 3 22:40 bis 23:35 Diskussion MERYNS sprechzimmer Alles Leben ist Bewegung - ist das der Schlüssel zur Gesundheit? Alles Leben ist Bewegung - ist das der Schlüssel zur Gesundheit? A 2017 Stereo 16:9 Merken Laut einer Umfrage des "Fonds Gesundes Österreich" wissen über 80% der Bevölkerung, dass regelmäßige Bewegung Körper und Geist fit halten. Tatsächlich aber bewegt ein Großteil der Österreicher und Österreicherinnen lieber die Fernbedienung als sich selbst. Wenn auch laut einer aktuellen Studie aus den USA täglicher Sport überbewertet wird, so ist doch eines unbestritten: Tägliche Bewegung - egal wie und wo - wirkt ganzheitlich und fördert die Gesundheit. Schon mit wenigen Schritten beginnen wir Kalorien zu verbrennen, Nährstoffe werden besser verarbeitet, und nicht nur das Immunsystem, auch unser gesamter Stützapparat und unsere Muskeln, ja sogar Konzentrationsfähigkeit und Kreativität nehmen zu. Hier sind sich die Experten einig: Das gesamte biologische System des Menschen ist auf Bewegung ausgerichtet. Wer sich wenig bewegt, merkt dies also nicht nur an den Kilos auf der Waage.Wir werden Fragen klären wie: Was ist Bewegung, was Sport? Warum ist körperliche Bewegung schon im Kindesalter wichtig? Wie wirkt Bewegung auf unseren Energiehaushalt, unser Immunsystem, unseren Kreislauf? Welchen Stellenwert nimmt Bewegung innerhalb des psychiatrischen Bereiches ein? Wie wirkt sich Bewegung auf unsere Lern- und Gedächtnisleistung aus? Ist es möglich, das Gehirn auch im späteren Alter noch positiv zu verändern? Kann Bewegung vor Demenz schützen? Wie wirkt sich Bewegungsmangel auf Körper und Geist aus? Wie viel tägliche Bewegung ist ratsam? Ist Bewegungsfreude angeboren? Und nicht zuletzt: Wie bleibt man im Full Time Arbeits-Alltag bewegt? Dazu diskutieren in MERYNS sprechzimmer Dr. Katharina Turecek, MSc Kognitionsforscherin, Expertin für Lernen und Gedächtnis, Verena Scheitz Fernsehmoderatorin & Kabarettistin & Dancing Star 2016 sowie Dr. Christian Kienbacher, Kinder- und Jugendpsychiater, Vorstand Österr. Kinderliga unter der Gesprächsleitung von Siegfried Meryn. (Gesundes Gespräch 2017) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Prof. Siegfried Meryn Gäste: Gäste: Dr. Katharina Turecek (MSc Kognitionsforscherin, Expertin für Lernen und Gedächtnis), Verena Scheitz (Fernsehmoderatorin, Kabarettistin, Dancing Star 2016), Prim. Dr.med. Christian Kienbacher (Kinder- und Jugendpsychiater, Vorstand Österr. Kinderliga) Originaltitel: Meryns Sprechzimmer