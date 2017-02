ORF 1 00:50 bis 01:35 Actionserie Justified Hüte deinen Bruder USA 2011 Stereo 16:9 Merken Boyd hat sich das Pachtrecht für das entscheidende Grundstück gesichert und schließt einen Pakt mit Mags. Gemeinsam können sie nun der Bergbaugesellschaft die Bedingungen diktieren. Noch hat Carol Johnson aber nicht aufgegeben. Sie will versuchen, auf Mags einzuwirken. Derweil bemerkt Loretta, dass Hoover die gleiche Uhr wie ihr Vater trägt. Als sie herausfinden möchtel, ob es sich sogar um denselben Zeitmesser handelt, gerät Loretta in große Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Raylan Givens) Nick Searcy (Chief Deputy Art Mullen) Joelle Carter (Ava Crowder) Jacob Pitts (Tim Gutterson) Erica Tazel (Rachel Brooks) Natalie Zea (Winona Hawkins) Walton Goggins (Boyd Crowder) Originaltitel: Justified Regie: Tony Goldwyn Drehbuch: Taylor Elmore Kamera: Francis Kenny Musik: Steve Porcaro Altersempfehlung: ab 18