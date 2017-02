ORF 1 20:15 bis 21:50 Dokumentation DOKeins Alles unter Kontrolle A 2015 Stereo Untertitel 16:9 Merken Ein aufrüttelnder Film über die Selbstverständlichkeit der Überwachung: Facebook, Amazon und Google liefern uns rund um die Uhr den Zugang zur bequemen digitalen Welt! Überwachungskameras auf der Straße sorgen für unsere Sicherheit. Aber wer sammelt eigentlich unsere Fingerprints, Iris-Scans, Vorlieben beim Online-Shopping und was wir in den sozialen Netzwerken teilen? Ist uns unsere Privatsphäre gar nicht mehr so wichtig? Gewohnt charmant macht sich der neugierige Filmemacher Werner Boote auf den Weg rund um den Globus, um die "schöne neue" Welt der totalen Kontrolle zu erkunden. Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alles unter Kontrolle Regie: Werner Boote Drehbuch: Werner Boote