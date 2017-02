ORF 1 08:00 bis 08:25 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Mammie go home! USA 1967 Merken Tony erhält überraschend Besuch von seiner Mutter. Die alte Frau hat allerlei am Haushalt auszusetzen und geht Jeannie mit ihrer Nörgelei gehörig auf die Nerven. Als sie beschließt, für immer bei Tony zu bleiben und über seinen Haushalt zu wachen, versucht Jeannie das mit allen Mitteln zu verhindern. Was sie aber auch anstellt, es hat positive Folgen für Tonys Mutter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Claudio Guzmán Drehbuch: Marlene Fanta Shyer Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Hugo Montenegro

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 411 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 171 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 171 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 171 Min.