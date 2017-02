ORF 1 06:25 bis 06:50 Trickserie Biene Maja Die Königin kommt D, J 1975-1979 Merken Die Bienenkönigin Liebetraut II. will die Klatschmohnwiese besuchen. Maja wird zur Vorsitzenden des Empfangskomitees ernannt. Aber leider läuft nicht alles so wie es laufen soll. Es fängt damit an, dass Maja am Morgen des großen Tages früh von Kassandra geweckt wird und erfährt, dass Liebetraut früher als geplant eintrifft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Scarlett Lubowski (Maja) Eberhard Storeck (Willie) Bruno W. Pantel (Puck) Manfred Lichtenfeld (Flip) Helga Anders (Harald) Tilly Breidenbach (Thekla) Originaltitel: Maya the Bee Regie: Marty Murphy Drehbuch: Waldemar Bonsels, Marty Murphy Musik: Karel Gott

