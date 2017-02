Schweiz 2 00:55 bis 02:45 Komödie Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen? USA 2003 Nach einer Vorlage von Michael Alexander Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Andie Anderson (Kate Hudson) hat einen Universitätsabschluss in Journalismus und interessiert sich für mehr als nur für Schuhe. In der Kolumne, die sie für ein Frauenmagazin verfasst, dreht sich jedoch alles um Mode, Trends und Plastische Chirurgie. Ernsthaftere Themen wie Politik sind nicht gefragt. Nachdem eine ihrer Freundinnen wieder einmal von einem Mann sitzen gelassen wurde, brockt Andie sich eine äusserst ungewöhnliche Aufgabe ein. Sie will einen Artikel über all jene Dinge verfassen, mit denen Frauen unabsichtlich Männer vergraulen. Für ihren Selbstversuch bleiben ihr nur zehn Tage. Sie begibt sich also auf die Suche nach einem Mann, der sich in sie verliebt, damit sie all die kleinen Fehler begehen kann, die ihn schliesslich in die Flucht treiben. Dabei trifft sie auf den gut aussehenden Benjamin Barry (Matthew McConaughey). Der ehrgeizige Werbeagent hat mit seinem Chef gewettet, dass er es schafft, in nur zehn Tagen die Liebe einer Frau zu gewinnen. Es kommt, wie es kommen muss: Nach einem "zufälligen" Kennenlernen sprühen schon bald die Funken zwischen den beiden. Doch während sie es darauf abgesehen hat, ihn möglichst bald wieder loszuwerden, besteht seine Aufgabe gerade im Gegenteil. Wer hat mehr Ausdauer in diesem vergnüglichen Kampf der Geschlechter? In den klassischen Screwball Comedies der 1930er-Jahre standen sich etwa Claudette Colbert und Clark Gable ("It Happened One Night"), Katharine Hepburn und Cary Grant ("Bringing Up Baby") oder Jean Arthur und Gary Cooper ("Mr. Deeds Goes to Town") gegenüber und bekriegten sich mehr oder weniger - nur um sich schliesslich doch in den Armen zu liegen. In späteren Dekaden prägten Hollywoods Blondinen Marilyn Monroe und Doris Day das Genre, Barbra Streisand veranstaltete in "What's Up, Doc?" ein vergnügliches Tauziehen mit Ryan O'Neal, und "Runayway Bride" mit Julia Roberts und Richard Gere gehört ebenfalls zu diesen Liebeskomödien mit Hindernissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Hudson (Andie Anderson) Matthew McConaughey (BeBen Barry) Adam Goldberg (Tony) Michael Michele (Judy Spears) Shalom Harlow (Pamela Green) Kathryn Hahn (Michelle Rubin) Annie Parisse (Jeannie Ashcroft) Originaltitel: How to Lose a Guy in 10 Days Regie: Donald Petrie Drehbuch: Kristen Buckley, Brian Regan, Burr Steers Kamera: John Bailey Musik: David Newman