Schweiz 2 15:45 bis 16:35 Arztserie Grey's Anatomy Folge: 240 Last der Erinnerung USA 2015 Dolby Digital HDTV Ein Kleinflugzeug stürzt über Seattle ab. Die Notfallstation wird von Verletzten überschwemmt. Für das Ärzteteam bringt der Vorfall schmerzliche Erinnerungen zutage, vor allem für Meredith und Arizona. Mit Entsetzen erfährt Maggie, was den verschiedenen Ärzten widerfahren ist, die bei dem Absturz dabei waren. Und Owen holt das schlechte Gewissen ein, weil er damals die Crew im Flugzeug losgeschickt hatte. Meredith plagt aber noch etwas anderes als ihre traumatischen Erinnerungen: Sie hat keine Ahnung, wo Derek ist. Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: David Greenspan Drehbuch: Austin Guzman Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12