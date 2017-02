Schweiz 2 09:35 bis 10:15 Comedyserie Parenthood Na, was geht? USA 2010 Dolby Digital HDTV Merken Crosby passt über Nacht auf Jabbar auf, da Jasmine einen wichtigen Termin hat. Jabbar hat jedoch einen kleinen Unfall, und Crosby muss mit ihm in die Notaufnahme. Adam und Kristina spionieren ihre Tochter Haddie aus, da diese eine extrem hohe Telefonrechnung bekommen hat. Dabei erfahren sie, dass Haddie einen Freund hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Krause (Adam Braverman) Lauren Graham (Sarah Braverman) Dax Shepard (Crosby Braverman) Monica Potter (Kristina Braverman) Erika Christensen (Julia Braverman) Sam Jaeger (Joel Graham) Savannah Paige Rae (Sydney Graham) Originaltitel: Parenthood Regie: Michael Engler Drehbuch: Jason Katims, Tyler Bensinger Kamera: Mike Weaver Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12

