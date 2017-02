Schweiz 1 15:00 bis 16:35 Drama Inga Lindström - Mittsommerliebe D 2005 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Im schwedischen Küstendorf Millesvik, wo Lachs und Elch sich gute Nacht sagen, führt die junge Anna Blomquist (Christina Beyerhaus) ein beschauliches Leben. In der Freizeit paddelt sie im Kajak auf Wildbächen, im Alltag ist sie verlobt mit dem gemütlichen Bertil Svensson (Marek Erhardt), in dessen Apotheke sie arbeitet. Annas Familie betreibt im Ort seit Generationen ein Sägewerk. Die Matriarchin Silvia Blomquist (Eleonore Weisgerber) und die anderen Bürger von Millesvik erwarten alle, dass Anna und Bertil demnächst heiraten. Anna selbst zögert, denn sie hat immerhin Pädagogik studiert und will noch etwas aus sich machen. Sie hat sich heimlich um eine Stelle als Kinderanimateurin auf einem Kreuzfahrtschiff beworben. Als sich Anna in Stockholm vorstellen soll, hat sie auf dem Weg beinahe einen Unfall: Der smarte Unternehmer Robert Dahlström (Florian Fitz), der schuld ist, dass Annas Wagen von der Strasse abkommt, leiht ihr sein Auto, damit sie rechtzeitig nach Stockholm kommt. Als Anna heimkehrt, stellt sie erstaunt fest, dass Dahlström sich als Geschäftsführer des Blomquist'schen Sägewerks bewirbt. Das missfällt Annas Bruder Harald (Steffen Groth), der mit den hohen Ansprüchen seiner Mutter hadert und mit seiner Tablettensucht kämpft. Er ahnt, dass Dahlströms Pläne für das Sägewerk nicht im Sinne der Familie sind. Und tatsächlich entdeckt Harald, dass der Unternehmer mehrere Geheimnisse hat. Christiane Sadlo, die Autorin der Romanze "Inga Lindström: Mittsommerliebe", kennt die mehr oder minder heimlichen Sehnsüchte ihrer Leserinnen und Zuschauerinnen wie kaum eine Zweite: Vor pittoresker Naturkulisse, sei es an Rosamunde Pilchers Cornwall-Küste oder im Lindström'schen Schweden der Forste und Fjorde, folgen die Heldinnen ihrem Herzen und brechen aus dem Korsett bürgerlicher Familienstrukturen aus, um beim Happy End doch im sicheren Hafen der Ehe zu landen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christina Beyerhaus (Anna Blomquist) Florian Fitz (Robert Dahlström) Eleonore Weisgerber (Silvia Blomquist) Marek Erhardt (Bertil Svensson) Steffen Groth (Harald Blomquist) Kerstin C. Heiles (Silke Svensson) Originaltitel: Inga Lindström: Mittsommerliebe Regie: Oliver Dommenget Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Meinolf Schmitz Musik: Richard Blackford