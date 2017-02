Schweiz 1 14:20 bis 15:00 Krimiserie Ein Fall für Männdli Ein höheres System CH, D 1973 Stereo HDTV Merken Herr Enderlin wagt unterstützt von einem Journalisten ein so genanntes parakinetisches Experiment. Er behauptet, allein durch die Kraft der Telepathie in einem Spielcasino exakt 10 000 Franken gewinnen zu können. Gesagt, getan. Enderlin gewinnt den exakten Betrag, worauf der Casinodirektor Herrn Tobler (Inigo Gallo) und Max Männdli (Ruedi Walter) einschaltet. Er glaubt, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. Männdli soll hinter das "höhere System" kommen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ruedi Walter (Max Männdli) Margrit Rainer (Rosa Emmenegger) Inigo Gallo (Tobler) Originaltitel: Ein Fall für Männdli Regie: Heinz Wilhelm Schwarz Drehbuch: Werner Lanowski Kamera: Werner Kurz Musik: Hermann Thieme

