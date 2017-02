Schweiz 1 11:15 bis 11:35 Bildungsprogramm Die Schweiz bauen: RTS-Hochhaus, Genf CH 2009 Stereo Merken Das Projekt der Architekten Devanthéry & Lamunière überzeugte mit drei Ideen: die Fassade über brüstungslose Fenster öffnen - mit drei internen Atrien geschossweise Verbindungen schaffen; die beiden obersten Stockwerke über die ganze Hausbreite weit auskragen lassen. In die bestehende Betonstruktur integriert verleiht dies dem Bau die von RTS-Direktor Gilles Marchand postulierten Eigenschaften: Öffnung, Transparenz, Durchlässigkeit und Kommunikation. Diese an sich einfachen Stichworte lösten eine komplexe Planung aus und erlauben nun einen ganz neuen Blick hinein in die Fernsehwelt und hinaus auf die Stadt und das Genfer Seebecken. Mit der Fernsehreihe "Die Schweiz bauen" präsentiert die SRG SSR in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein (SIA) 13 Bauwerke, die weit mehr sind als Immobilien; sie stehen für einen sorgfältigen Umgang mit der Um- und Mitwelt und zeichnen sich durch wegweisende Lösungen aus. Die 13 Kurzfilme werden ab dem 27. März 2011 auf den Sendern von SRF, RTS und RSI ausgestrahlt. Zur Premiere erscheint eine fünfsprachige Publikation mit allen Filmen auf DVD. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Schweiz bauen