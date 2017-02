Schweiz 1 09:40 bis 10:00 Bildungsprogramm Die Dolomitenladiner Minderheiten in Europa 2013 Stereo Merken Mit 337 nationalen Minderheiten und Volksgruppen ist Europa ein ethnischer Flickenteppich. Identitätsstiftend für jede Gruppe sind Geschichte, Religion und Kultur - allen voran die Sprache. Doch viele Sprachminderheiten müssen tagtäglich ums Überleben kämpfen. Nur 35 000 Menschen sprechen heute noch ladinisch. Damit gehören die Dolomitenladiner zu den kleinsten Sprachgruppen Europas. Verteilt auf fünf Täler und drei Provinzen rund um das norditalienische Sella-Massiv leben die Ladiner ohne ein gemeinsames Kultur- oder Verwaltungszentrum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Minderheiten in Europa

