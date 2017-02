ORF 2 04:40 bis 05:40 Magazin heute leben Ensemble "Großmütterchen Hatz" / Pfleger mit Herz im Porträt A 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Christiana Uikiza zu Gast im Studio: Die gebürtige Rumänin singt am Opernball und erzählt im "heute leben"-Studio, womit sie das Ballpublikum überraschen will. Ensemble "Großmütterchen Hatz": "Großmütterchen Hatz" heißt die fünfköpfige Band, die am 25. Februar das Akkordeonfestival eröffnen wird. "heute leben" wollte wissen, wie man auf so einen ungewöhnlichen Bandnamen kommt und wer sich dahinter verbirgt. Pfleger mit Herz im Porträt: Wer im Alter oder wegen Krankheit auf fremde Hilfe angewiesen ist, kann sich nur eines wünschen: Dass er nicht nur professionell, sondern auch "mit Herz" gepflegt wird. Solche "Pfleger mit Herz" werden jedes Jahr von staatlichen Institutionen und Privatunternehmen ausgezeichnet. Gewinner sind Frauen und Männer, die von Pflegebedürftigen oder deren Angehörigen nominiert werden, eben weil sie ihren Beruf mit besonderem Engagement ausüben. "heute leben" porträtiert einen dieser "Pfleger mit Herz". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wolfram Pirchner Gäste: Gäste: Christiana Uikiza (Sängerin) Originaltitel: heute leben