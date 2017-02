ORF 2 21:50 bis 22:00 Magazin Autofocus Schalten oder schalten lassen A 2017 Stereo 16:9 Merken Schalten oder schalten lassen - das war immer schon die Frage! 1939 brachte der amerikanische Hersteller Oldsmobile das erste Automatikgetriebe in Serie. Eine Lösung, die vor allem für schaltfaule Fahrer gedacht war - von Effizienz konnte man damals noch nicht sprechen. Heutige Automatikgetriebe passen nicht mehr zum Klischee vom lahmen Spritschlucker. Die enorme technische Entwicklung und vor allem der Einzug der Elektronik im Automobilbau haben es ermöglicht, dass Wirtschaftlichkeit, Sportlichkeit und Komfort nicht mehr im Widerspruch stehen. Fakt ist: Automatikfahren liegt im Trend und wird mittlerweile in allen Fahrzeugklassen immer beliebter. Dennoch halten sich hartnäckig Mythen rund um das automatische Gangwechseln - Autofocus nimmt die vier bekanntesten unter die Lupe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Autofocus