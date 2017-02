Servus TV 00:55 bis 02:35 Krimi Borsalino & Co. F, I, D 1974 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Damit hätte Roch Siffredi (Alain Delon) eigentlich rechnen können, man hatte ihn vorgewarnt. Der Gangsterboss tötet ein Mitglied der mächtigen Mafiafamilie Volpone. Wenig später ist ihm der Bruder des Opfers, Giovanni Volpone, mit seinen Killern auf den Fersen. Siffredi wird in Begleitung des treuen Leibwächters Fernand von den Mafiosi in einen Hinterhalt gelockt und festgenommen. Während die Italiener den Bandenchef auf grausame Weise foltern, soll Fernand im Meer ertränkt werden. Doch der Leibwächter kann entkommen und setzt nun alles daran, seinen Boss aus den Händen der Entführer zu befreien. Der zweite Teil des "Borsalino" Krimi-Epos spielt erneut im Marseille der 1930er-Jahre und beginnt mit der Ermordung des Killers, der Siffredis besten Freund, Capella, umgebracht hat. Wie bei seinem Vorgänger, führt auch diesmal Jacques Deray Regie. Der "Hitchcock des französischen Films", wie Deray auch bezeichnet wird, hat die Krimihandlung mit viel Action ausgestattet und packend inszeniert. Alain Delon glänzt erneut in der Rolle des eiskalten, gnadenlosen Bandenchefs Rich Siffredi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alain Delon (Roch Siffredi) Riccardo Cucciolla (Volpone) René Kolldehoff (Sam) Daniel Ivernel (Inspektor Fanti) André Falcon (Inspektor Cazenave) Catherine Rouvel (Lola) Lionel Vitrant (Fernand) Originaltitel: Borsalino and Co. Regie: Jacques Deray Drehbuch: Pascal Jardin, Jacques Deray Kamera: Jean-Jacques Tarbès Musik: Claude Bolling Altersempfehlung: ab 18