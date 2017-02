Servus TV 22:10 bis 00:20 Serien Hotel Imperial I 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Das große Finale: Adele glaubt, im See ein menschliches Skelett entdeckt zu haben. Um Gewissheit zu erlangen, gibt sie vor, ihren Verlobungsring im See verloren zu haben. Pietro springt daraufhin in den See und entdeckt einen skelettierten, noch schmuckbehängten Arm. Indes hat Betta Gewissensbisse wegen ihrer Falschaussage im Mordfall Caterina und hinterlässt Inspektor Weidinger einen anonymen Hinweis. Dieser findet dadurch die mögliche Tatwaffe, die er sofort auf Fingerabdrücke untersuchen lässt. Ist dies der entscheidende Beweis, der den Inspektor zum Mörder führt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eugenio Franceschini (Pietro Neri) Valentina Bellè (Adele Alibrandi) Flavio Furno (Angelo Cereda) Francesca Agostini (Anita) Andrea Bruschi (Dottor Gadda) Originaltitel: Grand Hotel Regie: Luca Ribuoli Drehbuch: Peter Exacoustos, Daniela Bortignoni, Isabella Aguilar Musik: Nicola Tescari