Servus TV 05:05 bis 06:00 Dokumentation Auf legendären Routen Auf den Spuren von David Livingstone F 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Dokumentation folgt den Spuren des britischen Forschers David Livingstone auf dem Fluss Sambesi, vom Mündungsgebiet an der Küste Mosambiks bis zu den Victoriafällen an der Grenze zwischen Simbabwe und Sambia. Auch hundert Jahre nach seinem Tod gilt Livingstone als bedeutender Gegner der Sklaverei. Die Dokumentation begegnet den ortsansäßigen Menschen, zeigt aber auch die Natur in Mosambik und Sambia. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mythical Roads Kamera: Axel Ferrault Musik: Christophe Monthieux

