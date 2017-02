Nick 02:30 bis 02:55 Jugendserie Zoey 101 Folge: 58 Quinn vermisst Mark USA 2008 Merken Mark serviert Quinn ab. Seine Neue, Brooke, ist eine heiße Braut in engen Tanktops mit einem IQ knapp unter dem Gefrierpunkt. Wutentbrannt beschließt Quinn, sich genauso zu stylen wie Brooke. Wenn die Jungs schon auf so was abfahren, dann bitte! Zoey und Lola sind entsetzt und versuchen sie davon abzubringen. Doch als Quinn merkt, dass die Jungs wirklich auf solche Outfits stehen, zieht sie die Sache durch und stellt Mark zur Rede. Dieser erklärt Quinn zu deren Überraschung, dass er Brooke aufgrund ihrer inneren Werte schätzt. Sie sammelt nämliche alte Kalender und strickt gerne. Quinn fällt aus allen Wolken - mit dieser Enthüllung hätte sie nun wirklich nicht gerechnet! Auch Michael steckt in der Klemme: Ein großes schwarzes Pferd ist auf dem Campus aufgetaucht und hat sich Michael als neuen Besitzer auserkoren. Sein "neuer Freund" verfolgt Michael auf Schritt und Tritt und wird bald ganz schön lästig. Doch wie soll Michael den Gaul bloß wieder loswerden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) Paul Butcher (Dustin Brooks) Victoria Justice (Lola Martinez) Christopher Massey (Michael Barret) Erin Sanders (Quinn Pensky) Matthew Underwood (Logan Reese) Creagen Dow (Jeremiah Trottman) Originaltitel: Zoey 101 Regie: Roger Christiansen Drehbuch: Ethan Banville Musik: Michael Corcoran