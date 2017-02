Nick 23:15 bis 00:05 Dokusoap Teen Mom II Pushing the Limit USA 2011 Merken Jennelle und Kieffer sind gezwungen Barbara zu fragen, ob sie bei ihr einziehen können. Chelseas Vater setzt Adam weiter unter Druc einen Job zu finden. Kailyn trifft sich mit ihrem Ex ohne es Jo zu sagen. Leah und Corey legen ihre Hochzeitpläne auf Eis, denn sie versuchen Antworten zu finden, indem sie Ali zum MRI bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenelle Evans (Herself) Chelsea Houska (Herself) Adam Lind (Himself) Kailyn Lowry (Herself) Leah Messer-Calvert (Herself) Jonathan 'Jo' Rivera (Himself) Corey Simms (Himself) Originaltitel: Teen Mom Regie: Allison Berg Musik: Michael Baiardi

