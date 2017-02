Nick 06:25 bis 06:50 Trickserie Shimmer und Shine Bling, bling / Samiras Zepter USA 2016 Merken Samira überträgt den Mädchen eine besondere Aufgabe. Sie sollen eine ganz besondere Kette zum Reinigen zur Dschinni Juwelierin bringen. Zeta stiehl die Kette, weil sie glaubt, dass sie eine besondere Fähigkeit besitzt. Die Mädchen beeilen sich, sie zurück zu kriegen, bevor Zeta die besondere Fähigkeit rausfindet. Aber als sie die böse Zauberin endlich aufhalten, taucht Samira auf und verkündet, dass die Kette keine Fähigkeiten hat. Sie ist besonders, weil ihr Dschinni Mentor sie ihr geschenkt hat, als noch in Ausbildung war. Samira teilt die Kette in drei Teile und gibt eins Leah, eins Shimmer und eins Shine. // Als Prinzessin Samira Shimmer, Shine und Leah zeigt, wie man Verwandlungen mit ihrem Zepter macht, heckt Zeta einen bösen Plan aus, um das Zepter zu stehlen und damit alle Dschinnis in Zahramay Falls in Hühnchen zu verwandeln. Shimmer, Shine und Leah müssen Samiras Zepter zurückholen und die Dschinnis davor retten, in Hühnchen verwandelt zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shimmer and Shine Regie: Matt Engstrom, Carin-Anne Greco, Enrico Santana Musik: Joleen Belle, Joachim Svare, Bobby Tahouri

