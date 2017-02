RTL II 23:15 bis 00:20 Dokumentation Babys! Kleines Wunder - großes Glück D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Viktoria konnte nach der Geburt nicht direkt mit ihren neugeborenen Zwillingen nach Hause gehen. Ihr erstgeborener Sohn, Jemin, ist etwas kleiner als sein Bruder Elyas. Da er unter 2000 Gramm wiegt und am Anfang Schwierigkeiten hat, Nahrung aufzunehmen, muss er auf die Frühchen-Station. Doch er macht schnell Fortschritte, und schon nach vier Tagen kann Jemin zu seinem Zwilling und seiner Mutter verlegt werden. Dort können die Brüder in einem Bettchen schlafen, was gerade Zwillingsbabys gut tut, da es sie an die Enge im Bauch der Mutter erinnert. Zwei Tage später darf Viktoria mit ihren Babys nach Hause. Dort warten Ehemann Andreas und Töchterchen Alia ungeduldig. Die 25-jährige Sandra stammt aus Nigeria und lebt schon seit zwei Jahren in Deutschland. Ihre erste Tochter, Audrey, kam vor knapp eineinhalb Jahren auf die Welt. Nun erwartet Sandra ein zweites Mädchen. Ihr Freund Garvay ist ebenfalls Nigerianer und studiert in Deutschland Betriebswirtschaft. Sandra ist in der 39. Schwangerschaftswoche, als sie ihre Frauenärztin mit dem Rettungswagen ins Universitätsklinikum bringen lässt. Der Grund: Die Herztöne des Babys sind nicht optimal. Sandra wird gründlich untersucht, denn sie leidet unter Schwangerschafts-Diabetes. Mehr als 5 Prozent aller Schwangeren entwickeln diese Form der Zuckerkrankheit, die meist nach der Geburt verschwindet. Die Krankheit birgt einige Gefahren für die werdende Mutter und auch das noch ungeborene Baby. Die Ärzte lassen Sandra allerdings wieder nach Hause gehen. Bei einer Kontrolluntersuchung am Folgetag hat die junge Frau leichte Wehen, weshalb die Ärzte dazu raten, die Geburt einzuleiten. Erst 24 Stunden nach Einnahme der ersten Medikamente bekommt Sandra Wehen. Sie wünscht sich eine spontane, natürliche Geburt, doch die Schmerzen sind so stark, dass sie eine PDA erhält. Ungefähr vier Stunden danach kommt die kleine Fiorella auf die Welt. Und schon vier Tage später darf Sandra mit ihrer Tochter nach Hause. Garvay und Audrey erwarten sie voller Vorfreude. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Babys! Kleines Wunder - großes Glück

