RTL II 18:00 bis 19:00 Dokusoap Köln 50667 D 2017 Stereo 16:9 HDTV

Alex bekommt Besuch von Sam, die ihm mitteilt, dass sie ihre Kunstbar-Anteile verkaufen will. Anstatt ihr zuzuhören und nach den Gründen zu fragen, flippt Alex aus und macht Sam schwere Vorwürfe. Sophia vermietet die Lounge an einen Kunden, der offensichtlich eine Kostümparty veranstalten will. Als der Mann schließlich mit einigen Freunden in bunten Tier-Ganzkörperkostümen auftaucht, findet sie das niedlich, bei Nico allerdings schrillen die Alarmglocken.

Gäste: Ingo Kantorek (Alex Kowalski), Diana Schneider (Samantha ?Sam? Berger), David Ortega (Diego Cortez), Christoph Oberheide (Jan Bremer), Jessica Faust (Chantal ?Chanti? Kuhnt), Andree Katic (Patrick Schumann), Patrick Schumann (Jack ?Opa? Winston), Janine P