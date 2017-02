RTL II 10:55 bis 11:55 Dokusoap Family Stories Sexy Julias Weg ins Glück (11) D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken YouTube-Sternchen "Sexy Julia" steht vor einer neuen Herausforderung - sie hat sich als Videoproduzentin selbständig gemacht. Als sie im Postfach plötzlich eine Nachricht von einem Event-Anbieter findet, ist sie völlig aus dem Häuschen: Endlich gibt's einen Auftrag! Rasch stellt sich jedoch heraus, dass mit großen Aufgaben auch die Anforderungen steigen. Wenn Julia ihre neuen Geschäftspartner überzeugen will, muss sie sich am Riemen reißen und mobiler werden. Zwar hat sie einen Führerschein, doch es mangelt ihr an Fahrpraxis. Ein paar Auffrischungsstunden sollen Abhilfe leisten. Der Fahrschulkurs bedeutet sowohl für Julia als auch für ihren Fahrlehrer viel Schweiß und Tränen. Für ihren neuen Auftraggeber muss das Internetsternchen darüber hinaus an der Optik ihrer Videos schrauben. Ein professioneller Kameramann muss her. Beim ersten Dreh auf einer Tattoo-Convention will Julia endlich beweisen, dass sie es wirklich drauf hat. Doch plötzlich läuft alles aus dem Ruder. Die Lage scheint hoffnungslos. Da eilt ihr wie aus dem Nichts plötzlich ein Retter zur Seite und sorgt dafür, dass "Sexy Julia" fortan mit etwas ganz anderem zu kämpfen hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories