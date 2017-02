RTL II 08:50 bis 10:55 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Cindy (23) und Marion (44) die Familien D 2013 16:9 HDTV Live TV Merken Vollblutmama Cindy (23) wünscht sich mehr Abwechslung, denn Haushalt und Kindererziehung füllen die zweifache Mutter nicht mehr aus. Glücklicherweise müssen nicht Kathlyn (6) und Lilly (2) darunter leiden, dafür aber umso mehr Cindys Verlobter Philipp (22). Für ihn ist das Grund genug, öfters das Weite zu suchen. Während er etwas mit Freunden unternimmt oder mit seinem Fahrrad unterwegs ist, langweilt sich wiederum Cindy zuhause. Die 44-jährige Marion ist seit 26 Jahren mit ihrem Mann Marko (45) verheiratet. Auch Marion wünscht sich mehr Vielfalt in ihrem Leben. Seitdem ihre beiden erwachsenen Kinder ausgezogen sind, plagt sie die Langeweile. Marko geht lieber seinem Hobby Basteln nach oder sieht fern, während Marion gerne ihre Ehe etwas aufpeppen würde. Nicht einmal im Haushalt packt Marko mit an. Lediglich Sohn Olli (25) sorgt durch seine regelmäßigen Besuche für ein bisschen Abwechslung. Jetzt tauschen Cindy und Marion die Familien. Wird der Tausch endlich den ersehnten frischen Wind in ihr Leben bringen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

