RTL II 05:05 bis 05:50 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Böse Post / In den Schuhen seiner Schwester D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die 26-jährige Mandy befürchtet, dass Gordon, ihr Chef und neuer Freund, sie betrügt. Sie bekommt anonyme SMS, in denen steht, dass der selbständige Handwerker seine Termine zum Fremdgehen nutze. Sandy Winterfeld und Sebastian de Beer sollen herausfinden, was es mit den Gerüchten über den 33-Jährigen auf sich hat. Doch während ihren Ermittlungen wendet sich das Blatt. Danach wenden sich Femke und Clemens mit einem ungewöhnlichen Fall an Carsten Stahl und Marcel Bender. Vor drei Wochen stand plötzlich Clemens' lange vermisste Schwester Silvia vor den beiden. Abgesehen davon, dass Silvia täglich den Haushalt des Paares auf den Kopf stellt, zweifelt Femke daran, dass sie wirklich ihre Schwägerin ist. Carsten Stahl und Marcel Bender finden heraus, dass die ominöse Frau aus dem Obdachlosen-Milieu stammt, dennoch könnte sie Clemens' Schwester sein. Die beiden Privatdetektive müssen mehr über Silvias Vergangenheit wissen, um das Familiendrama lösen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

