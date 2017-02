N24 Doku 02:15 bis 02:55 Dokumentation Die verrücktesten Videos der Welt: Lebendig begraben USA 1999 Merken Für seine Entfesselungen ist der Magier Houdini bis heute bekannt. Am 66. Jahrestag seines Todes wagt ein US-amerikanischer Entfesselungskünstler einen Stunt: Mit geknebelten Händen lässt er sich in einem Plexiglas-Sarg unter sieben Tonnen Beton und Schlamm lebendig begraben. Doch als der Beton auf das Grab gegossen wird, verläuft nicht alles nach Plan? Atemberaubende Originalaufnahmen zeigen unfassbare Erlebnisse, die den Alltag der Beteiligten unerwartet auf den Kopf stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Most Amazing Videos