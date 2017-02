N24 Doku 21:55 bis 22:55 Dokumentation Maersk Interceptor - Die größte Hubbohrplattform der Welt CDN 2016 Merken Im Ivar-Aasen-Ölfeld, vor der Küste der norwegischen Stadt Stavanger, hat die Maersk Interceptor ihren ersten großen Einsatz. Das 37.000 Tonnen schwere Bauwerk vereint fortschrittlichste Technologie und Ingenieurskunst, um selbst den heftigsten Sturmböen trotzen zu können. Doch von den Aufträgen der Ölbohrplattform hängt viel Geld ab und das große Gerüst verlangt von seiner Crew einiges an Geduld und Geschick. Welche Herausforderungen erwarten die Besatzung an Bord der Maersk Interceptor? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie