N24 Doku 15:35 bis 16:05 Dokusoap Die Transporter - Let's move it! Der Drache USA 2013 Luft von einem Punkt zum anderen "tragen"? Für Robbie und Chris kein Problem und so sichern sie sich eine Ladung mit einem aus Luftballons bestehenden Drachen. Doch mit nur einer falschen Bewegung können die Luftballons zum Platzen gebracht werden - und damit auch ihr Deal mit dem Kunden. Marc soll ein anderes, höchst interessantes Kunstobjekt ausliefern: Ein riesiger Wal, angefertigt aus Mülltüten, wartet bereits darauf, in den Transportwagen gestemmt zu werden. Ob das gut geht? Originaltitel: Shipping Wars