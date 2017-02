N24 Doku 10:50 bis 11:45 Dokumentation Astronauten aus dem All: Eine Spurensuche USA 2006 Merken Mit seinem Roman "Erinnerungen an die Zukunft" hat Erich von Däniken 1968 für Furore gesorgt. Die Frage nach außerirdischem Leben und dessen Einfluss ist bis heute unbeantwortet. Haben Aliens die Pyramiden erbaut? Wer zog die berühmten Nazca-Linien in Peru? Stammt der Schädel mit den seltsamen Augenhöhlen von einem Außerirdischen? Hatten schon die alten Ägypter Glühbirnen? Und haben sich extraterrestrische Wesen mit dem Menschen gepaart und so die Evolution beeinflusst? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Is it Real - Ancient Astronauts