N24 Doku 08:10 bis 08:30 Dokusoap Die Transporter - Let's move it! Die Riesenkürbisse USA 2013 Merken Jarrett will beweisen, dass er kein Anfänger mehr ist. Doch eine Ladung mit Riesenkürbissen bringt ihn in ein paar knifflige Situationen. Nun wird er die Chance haben, zu zeigen, was er kann, denn Kürbis ist nicht gleich Kürbis. Robbie und Chris haben einen neuen Auftrag. Während des Transports verschenkt Chris dann ein Holzbrett, was ihm als unnötig erscheint. Der Kunde, der das Brett braucht, scheint das allerdings etwas anders zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shipping Wars

