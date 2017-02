N24 Doku 06:15 bis 07:05 Dokumentation Absturz in der Wüste: Tödliches Ende einer Pilgerreise CDN 2012 Merken Am 11. Juli 1991 besteigen über 200 nigerianische Muslime im saudi-arabischen Dschidda eine kanadische Douglas DC-8-61. Nachdem sie die heiligen Stätten in Mekka besucht haben, wollen sie zurück in ihre westafrikanische Heimat. Kurz nach dem Start der Maschine, die zu diesem Zeitpunkt an die Gesellschaft Nigeria Airways verliehen ist, stellen die Piloten fest, dass etwas mit der Hydraulik nicht stimmt. Sofort versuchen sie, nach Dschidda zurückzukehren. Doch dann bricht an Bord ein Feuer aus, die Kabine füllt sich mit dichtem Rauch. Nur drei Kilometer vom rettenden Flughafen entfernt, kommt es zur Explosion: In einem gigantischen Feuerball stürzt die DC-8 zur Erde. Alle 261 Menschen an Bord kommen ums Leben. Der Absturz des Nigerian-Airways-Flugs Nummer 2120 geht als schlimmster Crash eines kanadischen Flugzeugs in die Luftfahrtsgeschichte ein. Auf der Suche nach dem entscheidenden Fehler, nehmen die Ermittler jedes einzelne Wrackteil genauestens unter die Lupe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Wayne Best (Captain William Allan) Brendan J. Rowland (First Officer Kent Davidge) Jeff Madden (Flight Engineer) Ali Momen (Saudi Air Traffic Controller) Sheelagh Darling (Flight Attendant) Tim Post (Bill Taylor) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Karl Jason Drehbuch: Gary Lang Musik: Anthony Rozankovic

