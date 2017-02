Sport1+ 18:50 bis 20:55 Fußball Fußball Live - Ligue 1 OGC Nizza - AS Saint-Etienne, 24. Spieltag Live Merken In der Vorsaison holte sich Paris St. Germain vor Olympique Lyon und dem AS Monaco den Titel in der Ligue 1. Der Hauptstadtklub mit den Stars um Thiago Silva und den deutschen Keeper Kevin Trapp möchte auch in der neuen Saison das Maß aller Dinge sein. Der neue spanische Trainer Unai beerbt Laurent Blanc und hat dessen Erfolge als Messlatte. Der Saisonstart fiel für Paris schwerer aus als gedacht, stattdessen überrascht OGC Nizza mit Mario Balotelli und Dante. Das Team bekommt es jetzt mit AS Saint-Etienne zu tun. In Google-Kalender eintragen