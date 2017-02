Sport1+ 06:25 bis 06:50 Fußball Goooal! - Das internationale Fußball Magazin D Merken In "Goooal! Das internationale Fußball-Magazin" gibt es die Highlights aus Italien, Frankreich und Spanien zu sehen. In einer Highlight-Sendung werden die packendsten Duelle und schönsten Treffer aus der italienischen Serie A und der französischen Ligue 1 präsentiert. Zudem wird eine Zusammenfassung des Topspiels der Primera Division gezeigt. Als Moderatorinnen sind Daniela Fuß und Nele Schenker im Einsatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniela Fuß, Nele Schenker Originaltitel: Goooal! - Das internationale Fußball-Magazin

