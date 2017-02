SWR 23:30 bis 01:00 Dokumentation Leben am Limit: Extremsportler D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Sie fliegen schroffe Felsklippen entlang, tauchen ohne Sauerstoffgeräte in die Tiefen des Meeres hinab und treten während unvorstellbar strapaziösen Radtouren den Beweis der ungeahnten Leistungsfähigkeit des menschlichen Körpers an. Moderne Helden der Zeit. Es sind Ausnahmeathleten im alles abverlangenden Feld des Extremsports. Der Film begleitet den französischen Weltmeister im Apnoetauchen, Guillaume Néry, den norwegischen Wingsuit-Flyer Halvor Angvik und den Extremradfahrer Gerhard Gulewicz aus Österreich bei ihren ehrgeizigen Kampf an der sportlichen Weltspitze und setzt sich intensiv mit ihren Lebenswelten auseinander. Anhand der Geschichten dieser drei außergewöhnlichen Männer wirft der Film in atemberaubenden Bildern einen eindrucksvollen Blick auf die immer extremer werdenden Ausprägungen der modernen Gesellschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leben am Limit: Extremsportler Regie: Sascha Köllnreitner Drehbuch: Sascha Köllnreitner Kamera: Viktor Schaider Musik: Anna Müller