Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch - Was meinen Sie? / Gute Reise: Skikurs für Blinde in Norwegen / Tagesthema: Tierarztsprechstunde / Staunen im Südwesten: Windernter / Abenteuer Haushalt: Die Toilette - so bleibt sie frisch und sauber / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Daheim im Südwesten - damals und heute Brotsommelier

Gute Reise: Skikurs für Blinde in Norwegen Blinde oder sehbehinderte Skifahrer: man glaubt es kaum, dass das funktioniert. Tut es aber, wie ein Skikurs für Blinde im norwegischen Hemsedal zeigt. Hemsedal ist dort einer der bekannteren und sehr modernen Skiorte, von hohen alpenähnlichen Bergen umgeben und mit superschnellen Sesselliften ausgestattet. Alpenfans werden Hemsedal toll finden und sehbehinderte Skifahrer werden Hemsedal lieben. Tagesthema: Tierarztsprechstunde Mit Dr. Joachim Willuhn, Tierarzt Eine Kältewelle macht nicht nur vielen Menschen zu schaffen. Auch Hunde leiden darunter mitunter sehr. Dr. Joachim Willuhn, Tierarzt aus Gaggenau, ist zu Gast und beantwortet die Fragen der Zuschauer zu den Problemen und Problemchen Ihrer Lieblinge. Staunen im Südwesten: Windernter Die Windkraft soll verbessert werden. Freiburger Wissenschaftler tüfteln gerade an der Lösung für mehr Energieausbeute und weniger Lärm. Und die heißt: Segelflieger. Abenteuer Haushalt: Die Toilette - so bleibt sie frisch und sauber Mit Bärbel Neher, Netzwerk Haushalt in Karlsruhe Es braucht nicht viel, um das "Stille Örtchen" wohlduftend frisch zu halten. Eine Toilettenbürste mit kleinem Randreiniger und einen "roten" Lappen! Bärbel Neher vom Netzwerk Haushalt in Karlsruhe zeigt wie's funktioniert. Daheim im Südwesten - damals und heute Brotsommelier Mit Jörg Schmid, Bäckermeister aus Gomaringen Brotsommelier Jörg Schmid aus Gomaringen, 32 Jahre alt, gehört zu den "jungen Wilden" im Bäckerhandwerk. Als Bäckermeister in vierter Generation wurde ihm das Backen quasi mit in die Wiege gelegt. E will in seinem Bäckerhandwerk Traditionelles Know-How mit originellen, fortschrittlichen Ideen verbinden. Nach dem Motto "jetzt rocken wir die Backstube" will er das angestaubte Image des Bäckerhandwerks wieder zu dem machen was es ist - nämlich ein viefältiges, modernes, innovatives, kreatives Handwerk, was er in Erlebnis-Kursen auch gerne weitervermittelt.

Moderation: Heike Greis Gäste: Gäste: Joachim Willuhn (Tierarzt), Bärbel Neher (Netzwerk Haushalt in Karlsruhe), Jörg Schmid (Bäckermeister aus Gomaringen)