SWR 14:15 bis 14:45 Dokumentation Eisenbahn-Romantik Modellbahnjuwelen - ONTRAXS! 2013 Modellbahnjuwelen - Ontraxs! 2013 D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Sie wurde auch schon "die Champions League der Modelleisenbahn" genannt: die Modellbahn-Ausstellung im niederländischen Spoorwegmuseum in Utrecht. In diesem außergewöhnlichen Eisenbahnmuseum stellen internationale Könner aus, für die Besucher sind dabei wahre Schätze zu entdecken. Denn nur die besten Modellbahner werden eingeladen, ihre Anlagen im Ambiente der historischen Eisenbahnfahrzeuge zu präsentieren. "Eisenbahn-Romantik" hat Ontrax besucht und stellt die schönsten Anlagen vor aus dem Jahr 2013: zur Einstimmung auf die mittlerweile siebte Modellbahnmesse dieser Art vom 6.- 8.März 2015. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisenbahn-Romantik

