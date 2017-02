SWR 12:25 bis 13:15 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Zoogeschichten aus München Ganz schön pelzig D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Ganz schön pelzig und ob Elefanten viele Haare haben, denn wenn man genau hinschaut sieht Steffis Rücken fast aus wie bei einem Mammut. Andi Fries weiß, was es mit dem Haarwuchs seiner Damen auf sich hat. Mag Steinadler Adonis heute nicht - oder liegt es an der Hitze? Heute steht doch Flugtraining mit Michi auf dem Programm. Aber irgendwie ... Die nachtaktiven Stachelschweine werden auch bei Sonnenschein allmählich anhänglicher. Niklas Training zahlt sich aus. Jetzt darf keine Hektik aufkommen. Gleiches Recht für alle. Heute bekommt auch Eisbär Yogi einen Eskimoreifen. Zwei Zentner wiegt das Ding - da sind Kaumuskeln gefragt. Warum Steffi die Elchdamen am Bartwuchs unterscheiden kann, wer die geheimnisvollen Schlangensterne sind und viele andere Geschichten aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn, sehen die Zuschauer in dieser Folge von "Nashorn, Zebra & Co." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 299 Min. Alpine Ski-WM

Ski

ZDF 11:45 bis 13:30

Seit 68 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 11:45 bis 13:30

Seit 68 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:55 bis 12:55

Seit 58 Min.